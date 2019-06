Mariah Carey utiliza cartões de crédito dos empregados

Mariah Carey usa e abusa dos cartões de crédito... dos empregados! Segundo o 'Daily Mail', a cantora é uma consumidora compulsiva, gastando milhares de euros em compras e cirurgias plásticas.Devido aos gastos exorbitantes que faz, a equipa que gere as finanças da cantora não permite que tenha mais do que um cartão de crédito. De maneira a não ser descoberta, Mariah utiliza então os cartões dos empregados, desde seguranças, amas e assistentes.A cantora acaba por pagar... mais tarde.Já não é a primeira vez que Mariah Carey é notícia pela relação conflituosa que tem com os empregados.