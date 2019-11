Nani e Daniela vivem sonho americano

12:16

Desde que se mudou, no início do ano, para, que Nani tem vivido uma verdadeira vida de sonho, entre o futebol, os passeios e as viagens paradisíacas.Sempre na companhia da mulher,, o craque português tem viajado pelo continente norte-americano e por algumas das melhoras zonas balneares daquela região do Globo. Desta feita, o avançado embarcou com a família num cruzeiro pelas, arquipélago no oceano Atlântico. Foi Daniela Martins quem partilhou as fotografias do passeio com a legenda:Já em junho, recorde-se, o jogador do Orlando City tinha viajado para um dos destinos exclusivos da moda: as ilhas Turcas e Caicos, também no mar das Caraíbas. No continente norte-americano, por seu turno, Nani tem aproveitado os tempos livres para passear pelas praias de Miami e por algumas das maiores atrações do estado da Califórnia. Em março, o jogador chegou a partilhar, por exemplo, várias fotografias em família no parque temático da Walt Disney World Resort.A vida futebolística de Nani também não podia estar a correr melhor na nova equipa. No passado mês de setembro, o internacional português entrou para a história ao tornar-se no primeiro jogador de Orlando City a atingir dois dígitos de golos e assistências numa temporada da MLS. Ao participar no golo do empate de Orlando no encontro com Cincinatti, o extremo chegou à sua décima assistência. Nani foi também o melhor marcador, com 12 golos apontados. Recorde-se que no início do ano Nani chegou a dizer que não pensava em sair do Sporting.