Neymar gasta uma fortuna em helicóptero do Batman

Quem pode, pode! O brasileiro Neymar acabou de adquirir um helicóptero no valor de 13 milhões de euros.



O Airbus H-145 é o modelo mais recente destes aparelhos e foi totalmente remodelado para que ficasse idêntico ao veículo do Batman, o super-herói preferido do jogador do Paris Saint-Germain.









Tatuagem de Neymar

O helicóptero permite transportar dez pessoas (sem piloto e co-piloto) e tem gravadas as iniciais do jogador - NJR - na hélice principal. O seu interior é totalmente preto e os bancos têm o símbolo do Batman (um morcego).De acordo com o UOL Sport, o craque tem-se deslocado para os treinos para a Copa Americana no seu 'brinquedo' novo. O mesmo site garante que outros jogadores já o acompanharam no H-145.Neymar já tinha demonstrado que era fã de Batman ao tatuar o super-herói da DC Comics nas costas.