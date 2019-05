O refúgio secreto de Cristina A apresentadora da SIC não esconde a ligação que tem com a Ericeira.

O refúgio de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira partilha regularmente, nas suas redes sociais, fotografias onde surge perto do mar, na Ericeira. Para a estrela da SIC, este é o seu refúgio de eleição e onde passa, religiosamente, os fins-de-semana de descanso.



A apresentadora não esconde a ligação que mantém com o lugar onde viveu com o ex-companheiro António Casinhas, e onde ainda tem uma casa. "Quem me tira isto, tira-me tudo. O meu silêncio é este. A minha energia. O meu descanso", escreveu como legenda numa das imagens.

