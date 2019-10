Rainha Letizia brilha com a tiara mais valiosa da coroa

Esta terça-feira os reis de Espanha, Letizia e Filipe VI, assistiram à cerimónia de entronização do imperador Naruhito, no Japão.



A cerimónia decorreu no Palácio Imperial onde aconteceu a ascenção ao trono, na presença de vários representantes das casas reais.







A tiara Fleur de Lys é considerada a melhor das jóias reais espanholas, um verdadeiro símbolo da monarquia do país, e ganhou o apelido de 'La Buena', ou 'a boa'.

A tiara foi criada em 1906 como um presente de casamento do rei Alfonso XIII para sua noiva, a princesa Victoria Eugenie de Battenberg, neta da rainha Victoria.



Esta tiara revela-se uma peça de grande significado para a casa de Borbón. É uma jóia que a rainha Sofia já usou em diversas ocasiões e que Letizia já tinha colocado pela primeira vez em fevereiro de 2017, num jantar de gala no Palácio Real de Madrid.