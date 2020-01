Casal está com os filhos a desfrutar do calor da Bahia.

20 jan 2020 • 13:09

A gravar a telenovela da Globo 'Éramos Seis', no Brasil, Ricardo Pereira tem tido uma agenda preenchida, mas aproveita todos os momentos livres para dedicar à família.As imagens ternurentas do clã estão a fazer furor entre os seguidores de Ricardo Pereira e da mulher, Francisca.Nas redes sociais, o ator e a companheira têm partilhado fotografias em momentos de diversão na praia com a mulher e as crianças.