Sara Carbonero vive dias difíceis no Porto com Casillas

A luta de Sara Carbonero contra o cancro nos ovários está a ser mais difícil do que o esperado.Segundo a imprensa espanhola, a mulher de Iker Casillas ficará a viver no Porto com o companheiro, que vai permanecer na estrutura do Futebol Clube do Porto, mas terá de fazer viagens regulares a Madrid para as revisões médicas, habituais em doentes oncológicos.A jornalista, de 35 anos, tem partilhado várias mensagens enigmáticas através das redes sociais, onde deixa em evidência a dificuldade que está a ter ao enfrentar esta etapa de maior fragilidade., escreveu.A publicação não passou indiferente aos milhares de admiradores da jornalista desportiva que se desdobraram em comentários de força.