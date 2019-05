Zoe Kravitz já casou

22 mai 2019 • 19:05

Zoe Kravitz, de 30 anos, já casou com Karl Glusman, de 31, com quem namorava há um ano. Fontes próximas do casal confirmaram à 'US Weekly' que este decidiu dar o nó numa cerimónia privada cerca de um mês antes da grande cerimónia, agendada para junho, em França.

As mesmas fontes não avançaram a data do enlace do casal, que se conheceu num bar em 2016, já que este prefere manter a máxima discrição.

A atriz da série 'Big Little Lies', filha do músico Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet (atualmente casada com o ator Jason Momoa), ficou noiva de Karl em fevereiro de 2018, mas os dois esperaram até outubro para divulgar a notícia.