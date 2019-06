Atitude do príncipe George impressiona trabalhadores de um supermercado

Isto porque o filho mais velho de William e Kate se oferece sempre para ajudar a descarregar as compras e transportar os sacos até ao interior da habitação.

De acordo com o jornal '

, o pequeno membro da realeza e o pai,

, são conhecidos pela sua amabilidade e extrema educação com os empregados, que valorizam o gesto de se oferecerem constantemente para levar os sacos de compras.



Os funcionários salientam a educação do pequeno George e ficam impressionados com os gestos de cavalheirismo da família real.



"É raro que alguém sequer se ofereça para levar as compras para dentro de casa", diz uma fonte ao jornal. "Portanto, os funcionários que fazem as entregas ficaram surpreendidos e encantados ao serem recebidos normalmente pelos príncipes.

Aos cinco anos de idade, o príncipe George já dá provas de uma excelente educação e conseguiu mesmo impressionar os trabalhadores de um supermercado que fazem entregas ao domicílio na casa de campo dos duques de Cambridge.Express'WilliamGeorge é particularmente prestável e pergunta sempre o que pode levar. É um rapaz muito educado", acrescenta.