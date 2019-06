Diane Keaton torna-se influencer aos 73 anos

Diane Keaton, de 73 anos, continua a ser um ícone da moda, depois de ter criado um estilo próprio para o filme 'Annie Hall'. A atriz vestia roupas masculinas, mas tornava-as femininas.A estrela de Hollywood tem quase um milhão de seguidores, na sua conta de Instagram, onde mostra um estilo muito próprio.Das várias peças de roupa, a atriz tem dois acessórios indispensáveis, uns óculos esfumados e um chapéu de abas largas.A atriz só utiliza roupas pretas e brancas. Na sua conta de Instagram, Diane publicou uma fotografia onde revelava que ia vestir uma peça de roupa colorida ao fim de quatro anos.

Numa entrevista dada recentemente, a atriz confessou que gosta de partilhar com os seguidores os visuais que usa. "Eu adoro partilhar a roupa que visto e tirar selfies tornou-se a minha grande paixão. Adoro pensar no que vou vestir e como vou partilhar com os meus seguidores. Acho que ninguém se importa, mas eu divirto-me".