Elle Fanning desmaia no Festival de Cannes

Elle Fanning sentiu-se mal durante o jantar da entrega de prémios Chopard Thophee, no Festival de Cannes, acabando por desmaiar.



A atriz, que faz parte do júri do evento, foi socorrida pela irmã, Dakota Fanning, e pelo ator Colin Firth.



No mesmo dia, 20 de maio, Elle publicou uma fotografia no Instagram a explicar que tudo não passou de um susto. "Tive um desmaio repentino esta noite no meu vestido de formatura dos anos 50 da Prada, mas está tudo bem!".



O evento esteve interrompido durante alguns minutos.