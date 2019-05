Elton John revela pormenores sobre a sua vida sexual

Depois de

é a vez de 'Rocketman', sobre

, na festa de Natal







da Motown, com quem o artista viveu um aceso romance.

'Bohemian Rhapsody', filme que retrata o início de carreira dos Queen com foco no seu carismático vocalista, Freddie Mercury,as primeiras décadas da carreira de Elton John, chegar às salas de cinema (dia 30 de maio).Neste filme será reproduzida a cena em que o artista britânico conhece John Reid

"Se eu estou a contar a minha história, tenho de ser honesto. Eu era virgem até então. Eu estava desesperado para ser amado e desesperado para ter uma relação. Quando eles rasgam as roupas no filme, foi assim que aconteceu. Foi em São Francisco. Estou tão feliz por estar lá porque sou gay", disse o músico, que se mostra feliz por revelar esta fase da sua vida.



Reid e Elton mantiveram uma relação durante cinco anos. O primeiro continuou a trabalhar como manager do cantor até 1998.



A relação, porém, sido muito tumultuosa. Reid tratava muito mal o cantor. Humilhava-o e chegou mesmo a bater-lhe.



Anos mais tarde veio a saber-se que o artista – que hoje é casado com David Furnish - foi roubado pelo antigo amante em muitos milhões de euros. O caso chegou a tribunal e, em 2000, Reid foi obrigado a reembolsar 3,8 milhões de euros a Elton John.