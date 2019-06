Foram muitas as figuras públicas portuguesas que não quiseram perder o concerto do músico britânico.

13:40

Ed Sheeran subiu ao palco este sábado, 1 de junho, no Estádio da Luz, para um concerto memorável que reuniu mais de 60 mil pessoas.Foram muitas as figuras públicas portuguesas que não quiseram ficar de fora e assistiram ao concerto do músico britânico.Kelly Bailey, Lourenço Ortigão, Claudia Vieira, Clarolina Patrocínio e Ricardo Pereira foram alguns dos que não perderam o grande concerto.Domingo, dia 2, o britânico volta a subir ao palco.