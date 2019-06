Messi revela detalhes do início de namoro com Antonella

A família de Messi e Antonella

Leonel Messi, apesar de ser muito reservado sobre a sua vida pessoal, deu uma entrevista ao 'Fox Sports Argentina' onde falou sobre a família.O jogador do Barcelona relembrou o início de namoro com Antonella, com quem está há 11 anos.A distância foi fatal para a relação. "Dantes era difícil de comunicar, era muito mais difícil... por carta ou pelo correio, o telefone era muito caro, era difícil manter o relacionamento, até que crescemos, reencontramo-nos e aqui estamos".O casal gostava de ter uma menina., revelou.O jogador contou, ainda, que tem uma vida 'normal' com a família. "Todos os dias levo os meus filhos à escola com a minha mulher e também os vamos buscar. Eles têm sempre alguma coisa para fazer à tarde, eles têm muitos amigos".O casal tem três filhos: Thiago, de seis anos, Mateo, de três, e Ciro, de um.