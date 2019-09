Os rostos mais sensuais do País "invadem" noite de festa na CMTV

A carregar o vídeo ...

Sexy Vidas

MÚSICA EM DESTAQUE

Está tudo pronto para a gala mais sexy do ano. É já na próxima terça-feira que a passadeira vermelha do Casino Estoril se estende para receber as figuras públicas mais belas de 2019, numa festa repleta de elegância e muito glamour.Ao longo de todo o verão, os leitores do ‘Correio da Manhã’ votaram nos seus rostos preferidos, divididos por quatro categorias: televisão, desporto, net e vidas.Escolheram posteriormente os finalistas, que vão estar a votos até à noite da gala. Só nessa altura, e de forma a manter o suspense, serão conhecidas as figuras mais sexy do País, com os vencedores a serem coroados.A gala será transmitida em direto e em exclusivo pela CMTV e conta com muitas surpresas.Esta é uma gala que dá, também, destaque à música nacional, com vários nomes acarinhados pelos portugueses a marcarem presença. Este ano, no palco do Sexy Vidas vão passar artistas como The Gift, Diogo Piçarra, Virgul e April Ivy.