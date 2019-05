Polícia da Moda: Atriz Amber Heard recebe cartão verde

O cabelo penteado para trás, de uma forma simples e elegante, complementa na perfeição a imagem global. A maquilhagem evidencia a beleza da atriz.A escolha do vestido foi arriscada devido aos folhos e volumes na zona superior do corpo, mas acabou por resultar. E, se os detalhes conferem a este look atualidade e sofisticação, a abertura da saia e as botas de cano alto dão-lhe um toque de sensualidade.Este é um conjunto improvável para uma red carpet, mas resulta devido à elegância e sofisticação do vestido, que contrasta com o toque arrojado das botas de cano alto da mesma cor.Botas de cano alto para passadeira vermelha são sempre uma escolha perigosa que pode resultar em looks menos sofisticados, o que não foi o caso.A maquilhagem nos olhos tipo arco-íris, escolhida pela atriz espanhola, é pavorosa. Em relação ao cabelo apanhado, parece-me ser a única opção para este vestido.Este vestido não tem qualquer tipo de forma e as penas coloridas dão-lhe um aspeto ainda mais abstrato, no mau sentido. A única coisa que o modelo valoriza são as pernas da atriz.Podíamos manter o vestido assimétrico em cima, mas a parte inferior (a saia) devia ser toda do mesmo tamanho para o vestido se tornar mais elegante e valorizar na mesma as pernas.A irreverência e a personalidade, no que diz respeito ao estilo pessoal, é bastante importante, mas deve haver sempre algum bom senso para não resultar em looks como este.