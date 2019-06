Polícia da Moda: Atriz Marisa Tomei recebe cartão vermelho

Regina King

Acho o apanhado, estilo rabo de cavalo, bastante elegante, mas neste caso não resulta. No que diz respeito à maquilhagem, esta não evidencia o rosto da atriz e o batom vermelho não tem nada que ver com o vestido.O vestido não é horroroso, mas é uma péssima escolha para uma passadeira vermelha. É demasiado diurno e casual para um evento de gala, e o facto de a lingerie ser preta e contrastar com o bege do forro só piora a imagem global. Estes sapatos pretos em camurça também não são a escolha certa para completar o look.O estampado floral devia ser substituído por outro mais glamoroso. O forro devia ser transparente e os sapatos deviam dar lugar a umas sandálias.Ao usar um vestido transparente, a lingerie tem de ser da cor do forro.O cabelo apanhado, discreto e bastante sofisticado realça a maquilhagem glamorosa que evidencia o olhar da atriz.Este vestido longo rosa, com cavas pronunciadas e com um drapeado lateral, é uma ótima escolha para eventos de passadeira vermelha, pois evidencia a silhueta de uma forma elegante e com uma sensualidade muito discreta.Este vestido resulta por ser elegante e jovial sem deixar de valorizar a silhueta de quem o veste. Além disso, a cor evidencia o tom de pele da atriz.Os drapeados evidenciam a silhueta feminina e ao mesmo tempo disfarçam algumas zonas do corpo mais problemáticas.