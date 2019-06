Polícia da Moda: Atriz Sofia Ribeiro recebe cartão verde

Cristina Homem de Mello

Adoro ver a Sofia de cabelo curto, pois evidencia ainda mais a sua beleza de uma forma leve e jovial. Em relação à maquilhagem, também está fantástica. É elegante e discreta sem deixar de evidenciar a beleza do rosto da atriz.Esta combinação de peças casuais em tons neutros resultou maravilhosamente. O top preto, estilo princesa, dá-lhe um toque sofisticado, que contrasta com os calções de linho e a túnica mais casuais, que, em conjunto com as sandálias de salto alto, resultam numa imagem irrepreensível para um evento mais descontraído.A Sofia conseguiu uma imagem elegante, jovem e despreocupada sem perder a sua sensualidade.O jogo de comprimento das várias peças de roupa podem conferir personalidade e atitude à imagem da mulher.A maquilhagem e o cabelo estão elegantes e cuidados, mas de uma forma geral a imagem da atriz está pouco jovial e demasiado carregada.Esta semana ficou marcada pelo bom gosto das nossas celebridades. Ainda assim, este conjunto foi o mais fraco de todos, pois, apesar de não ser horrendo, é demasiado banal e não valoriza a atriz.Gosto bastante do padrão de zebra das calças, mas este conjunto resultaria melhor se fosse um macacão para alongar a silhueta. As calças deviam ser mais compridas, para tapar as sandálias e tornar o visual mais elegante. Também considero que estas sandálias são demasiado casuais para o look.O estampado animal é uma ótima forma de criar uma imagem marcante, atual e cheia de personalidade.