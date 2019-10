Polícia da Moda: Cartão verde para Zendaya

A cantora e atriz optou por um cabelo penteado para trás com gel, complementado por uma maquilhagem discreta e jovial, que evidencia de forma única os olhos.Este conjunto conjuga duas tendências desta estação: o look de uma cor total, neste caso em diferentes tons de cinza, e a sobreposição de peças de roupa. Resultou brilhantemente de uma forma bastante atual, sem esquecer o facto de ser confortável.Este conjunto resulta porque foi pensado até ao mínimo detalhe. A parte superior tem apenas um tom de cinza. Na parte inferior, a sobreposição da saia mais escura e da calça mais curta cria uma ilusão de maior altura de perna , alongando assim a silhueta da jovem atriz.Apelo ao bom senso quando se faz sobreposições de roupa para o resultado não ser demasiado volumoso para a silhueta feminina.Acho o máximo o cabelo com rastas, só é pena estarem demasiado compridas e com demasiado volume, que neste conjunto em particular não resulta. Em relação à maquilhagem, a sombra demasiado clara e iluminada na zona interior dos olhos cria o efeito visual de estes parecerem estar demasiado afastados.Este conjunto é um bocado uma combinação de sobreposição de peças de roupa, que correu terrivelmente mal. O resultado, para além de extremamente deselegante, em nada abona a favor da silhueta.Teríamos de fazer desaparecer aquele folho branco nos braços, de seguida também faríamos desaparecer a saia em folho branco e o cinto a renda. Só assim o conjunto já ficaria melhor.Estas sobreposições de peças de roupa, quando mal feitas, podem tornar-se quase carnavalescas.