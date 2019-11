03 nov 2019 • 19:13

Rita Pereira viajou até Sevilha no fim de semana e desvendou prontamente a razão:A atriz foi uma das muitas celebridades que pisaram a passadeira vermelha e deu nas vistas com uma criação arrojada do estilista nacional Gonçalo Peixoto.Além de Rita, também o português Fernando Daniel esteve em destaque no evento internacional.Foram várias as estrelas internacionais que estiveram no evento.