15:16

'Golpe de Sorte', a nova aposta da SIC, já estreou e a apresentação à imprensa foi esta segunda-feira à noite, 27 de maio.A série conta com um elenco de luxo. Maria João Abreu, Manuela Maria e Isabela Valadeiro fazem parte do leque de atores.O momento da estreia de 'Golpe de Sorte' foi repleta de emoções. O primeiro episódio foi visto pelos atores e a imprensa. Houve quem chorasse ao assistir ao primeiro episódio.Percorra a galeria e veja os visuais que as estrelas da SIC usaram.