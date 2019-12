(art revista) Polícia da Moda arrasa visual de Tyra Banks e não é meiguinho...

Em noite de ‘American Music Awards’, uma cerimónia que premeia o talento internacional, as divas disputaram a red carpet com looks irreverentes. O Polícia da Moda esteve atento a todos os pormenores e avaliou os visuais mais marcantes do prestigiado evento.A simplicidade do cabelo curto e o penteado com o risco ao lado não poderia ter resultado melhor. A maquilhagem está discreta e suave e evidencia a beleza do rosto de uma forma jovial.A combinação de fato forrado a cristais combinado com o corpete em metal foi uma aposta arriscada que acabou por resultar num look moderno e muito elegante.Este conjunto resulta devido ao corte das peças de roupa, à mistura surpreendente de materiais mas também por este conjunto passar uma imagem moderna e elegante, que valorizar a silhueta.Misturar materiais tão marcantes como estes pode ser perigoso, mas quando resulta bem fica fabuloso.O cabelo é das poucas coisas que não me incomoda neste conjunto. E a maquilhagem também está bastante eficaz, evidenciando o rosto da ex-super modelo.Este conjunto seria muito mais indicado para ir trabalhar do que para vestir numa gala. E como se isto não bastasse, o detalhe do soutien preto à vista também não correu bem. Para terminar, o chapéu teria feito muito mais sentido há 10 dias , para os ‘Country Music Awards’. Além disso, o casaco parece não apertar, o que não favorece a silhueta da artista.Bastaria eliminar o chapéu e trocar a fazenda camel por um tecido preto mais sofisticado. Bastaria isto para o resultado ser totalmente diferente.Quando se opta por vestir um fato para uma gala este deve ser sofisticado, e não um de usar no dia a dia.