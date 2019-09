Polícia da Moda: Diana Chaves recebe cartão verde

Apesar de normalmente não achar fantástico batom de cor roxa, tenho de admitir que, neste caso, resultou na perfeição, assim como o resto da maquilhagem. O penteado apanhado mas simples e casual também resultou muito bem.Fiquei muito surpreendido com a escolha deste vestido, pois nunca tinha visto antes a Diana Chaves arriscar tanto ao nível do estilo. Adoro o modelo, que consegue ser moderno, elegante e sensual.Este conjunto resulta devido ao vestido, que é simplesmente magnífico, conjugando a parte superior mais ‘design’, com o corte elegante, que valoriza a silhueta da atriz da melhor forma. A abertura na perna confere uma sensualidade muito atual.Apesar de adorar a parte superior, este género de modelo, com volume na zona superior, pode ser arriscado para mulheres com muito peito.No que diz respeito à maquilhagem, esta valoriza o rosto da atriz de uma forma eficaz. Em relação ao penteado também não tenho nada a apontar. A bandolete de flores, acho que está totalmente fora de contexto em relação ao vestido.A Sílvia Rizzo gosta de correr riscos no que diz respeito ao estilo mas infelizmente desta vez não correu assim tão bem. A saia de corte sereia em pele vermelha, apesar de ser muito interessante, não podia estar mais desadequada e a conjugação com o top dourado ficou pouco elegante.Em vez de ser um top e saia transformaríamos estas duas peças num só vestido. De seguida, substituiríamos o tecido dourado e a pele vermelha por um tafetá de seda encarnado. Ficando assim o vestido todo da mesma cor e do mesmo tecido.Por vezes, o material de uma peça de roupa pode arruinar um look.