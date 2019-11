Polícia da Moda: Dove Cameron recebe cartão vermelho

O penteado casual e com uma ondulação larga complementa o look na perfeição. A maquilhagem também não é exuberante, mas, ainda assim, evidencia a beleza da atriz.Este vestido caicai com saia rodada com um ligeiro plissado fica-lhe perfeito. E quase podemos dizer que é o reinventar do vestido estilo anos 50. O detalhe da carteira confere personalidade a este conjunto.Este conjunto resulta porque o vestido é, de facto, um modelo clássico cheio de elegância e bastante atual, devido ao tecido de que é feito. Ainda assim, este modelo não perderia nada se fosse ligeiramente mais curto, de forma a alongar a silhueta da atriz.Quando se opta por vestidos midi, longos, mas que não vão até ao chão, deve ter sempre em consideração a altura e proporções do corpo de quem o veste.A modelo e atriz parece não ter aprendido grande coisa no que diz respeito à indústria da moda. Mas pelo menos aprendeu alguns truques de beleza. pois tanto o penteado como a maquilhagem estão irrepreensíveis.Estou indeciso se este vestido me faz lembrar um cortinado piroso da década de 70 ou a prata de um rebuçado. De qualquer das formas, se o corte do vestido já não é genial, o forro da saia e o tecido estampado conseguem acabar com este vestido.O vestido deveria ser um pouco mais comprido e ter um decote em V com cavas em vez de caicai para não resultar numa imagem com uma sensualidade tão óbvia.Quando se opta por um vestido curto demais, deve-se evitar que este também seja caicai para não ficar demasiado sexy. Se a este fato lhe juntarmos um tecido pouco sofisticado, o desastre pode ser total.