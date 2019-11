Polícia da Moda: Rita Pereira recebe cartão verde

A maquilhagem está simplesmente fantástica e valoriza na perfeição o rosto da atriz. O penteado ondulado com um ar casual também é um ponto positivo e favorece um visual elegante e atual.Este fato do designer português Gonçalo Peixoto é uma excelente escolha. Para além de ser muito atual, prima pela sofisticação das lantejoulas. As proporções do fato resultaram.A roupa certa para a mulher certa. A Rita conseguiu ainda dar mais personalidade a este fato com uma elegância atual e ímpar. O decote em ‘V’ do casaco combinado com as calças largas, que alongaram a silhueta, resultou.Este fato é de um tecido de lantejoulas de alta qualidade, mas as lantejoulas brancas podem ser um desastre se a qualidade do tecido for duvidosa.Nem o cabelo nem maquilhagem estão más. Até se pode dizer que são a única coisa boa deste conjunto. A cantora argentina conseguiu que toda atenção fosse para o peito em vez do rosto.Tenho de confessar que não sei bem como classificar esta roupa!Como se já não chegasse as calças e o blusão de ganga cheio de purpurinas, a cantora ainda optou por levar um soutien de cristais digno uma escola de samba. Ainda acrescentou um cinto de cristais para ter a certeza que não ia passar despercebida.Lamento dizer, mas este conjunto não tem solução possível. É tudo demasiado brilhante e a roupa ofuscou a cantora pelos piores motivos.Dar nas vistas não é sinónimo de parecer uma bola de espelhos. O resultado de misturar demasiado as peças com brilhos é sempre perigoso.