Polícia da Moda: Sara Matos recebe cartão verde

Cabelo e make-up:Adorei a simplicidade do cabelo e da maquilhagem que evidenciam de uma forma elegante e discreta a beleza da atriz. Esta escolha foi fantástica para o vestido em questão.Este vestido da Elisabetta Franchi foi uma ótima opção para o evento em questão. O vestido tem uma elegância intemporal e, ainda assim, é bastante atual, tendo uma ligeira influência dos anos 80 e 90. É o compromisso perfeito entre a sofisticação e sensualidade.Este vestido resulta por ter as aberturas certas nos locais apropriados e mostrar a quantidade de pele necessária para ser sensual sem deixar de ser elegante. Além disso valoriza a silhueta da atriz, alongando-a.AtençãoA abertura frontal do vestido é fantástica para uma mulher com um peito mais pequeno, como é o caso da atriz. Para mulheres com mais ‘maminhas’ o resultado não seria tão positivo.A maquilhagem evidencia na perfeição o rosto da cantora. Em relação ao cabelo, a ondulação casual poderia ter resultado muito bem se tivesse optado por um vestido mais sofisticado, o que não aconteceu.Consigo entender a vontade da cantora em querer ser irreverente, mas esta escolha não poderia ter sido pior. Este modelo em nada valoriza o corpo de Carolina. As mangas descaídas e as pregas ‘engordam’ visualmente a silhueta da artista.A única coisa que poderíamos manter neste conjunto seriam as botas da tropa, para grande espanto. Deveriam ser conjugadas com um vestido de noite sofisticado e elegante.O feitio do decote e mangas deste vestido criam sempre uma silhueta mais roliça, o que é desaconselhável para mulheres que não sejam extremamente magras.