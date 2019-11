Oceana Basílio muda de visual

"Deixa só ver se já me habituei a esta cor", disse a atriz nas redes sociais ao mostrar-se morena. De seguida, partilhou uma fotografia no conforto de sua casa onde a nova cor de cabelo não passou despercebida. "Domingo em casa a estudar tão bom. Hoje nem sai à rua", escreveu na legenda.

Oceana Basílio surpreendeu os milhares de seguidores com uma mudança de visual.A atriz de 40 anos partilhou uma fotografia através das redes sociais onde surge morena, mostrando que decidiu apostar no cabelo escuro e deixar de ser loira, como o público estava habituado a vê-la.O rosto da ficção nacional, que sempre foi uma das mulheres mais elogiadas do país pela beleza e sensualidade, mostra agora que decidiu apostar numa nova imagem que parece ser aprovada pelos fãs., são algumas das mensagens deixadas pelos admiradores.As atrizes Mariana Monteiro, Andreia Dinis ou Marta Faial também mostraram gostar do novo look da colega. Resta saber se esta mudança foi uma escolha de Oceana Basílio ou algo a que teve de se sujeitar para um novo trabalho.