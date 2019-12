Cristianinho 'esmaga' o irmão com mimos

Ver esta publicação no Instagram Mi palabra favorita "mamá" ?? ? ??? Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) a 19 de Dez, 2019 às 3:42 PST

Georgina Rodríguez está a desfrutar de uns dias na neve comOs filhos de Cristiano Ronaldo mostram-se divertidos na companhia da namorada do craque, que não resiste a partilhar os momentos nas redes sociais com os milhares de seguidores.Cristianinho surpreendeu ao surgir cada vez mais crescido e alto, e pelos gestos de carinho para com os irmãos mais novos, que não passaram despercebidos., escreveu Gio na legenda da publicação onde surge com as crianças, o que mereceu um comentário de Ronaldo com um emoji de coração, feliz por ver a companheira a dar mais um passeio com os filhos. Katia Aveiro também nunca resiste às fotografias ternurentas partilhadas pela espanhola., comentou a irmã de CR7.Os fãs da família do internacional português deliciam-se com as fotografias partilhadas por Georgina Rodríguez., são algumas das mensagens que se podem ler deixadas pelos admiradores.