A lutar contra o cancro, Sara Carbonero revela tatuagem intima

Sara Carbonero, de 35 anos, partilhou uma fotografia na praia, onde mostra uma tatuagem repleta de significado.e que explica ter bastante importância para si."A Saudade é o preço pago por viver momentos inesquecíveis", escreveu na legenda da imagem onde partilha com os seus seguidores a tatuagem feita.Recorde-se que a mulher de Iker Casillas foi internada no Hospital Ruber Internacional, em Madrid, para a remoção de um tumor maligno nos ovários , no passado dia 21 de maio. A notícia foi avançada pela própria que, apesar de ainda ter vários meses de luta pela frente, se mostrou confiante e tranquila.