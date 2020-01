Cristina Ferreira rendida a abdominais de Cristiano Ronaldo

11:06

Cristiano Ronaldo deixou os seguidores em delírio com uma nova imagem que partilhou nas redes sociais, onde exibe o seu corpo perfeito.A fotografia, a preto e branco, deixa em destaque os abdominais definidos do futebolista.. Um deles é da namorada, Georgina Rodríguez.Cristiano Ronaldo, recorde-se, é um dos rostos mais mediáticos do Instagram e conta com mais de 198 milhões de seguidores.