André Villas-Boas declara-se à mulher em dia especial

O treinador do Olympique de Marseille celebra, esta terça-feira, 15 anos de casamento.

André Villas-Boas e Joana

12:53

André Villas-Boas está muito feliz a nível pessoal e profissional. O treinador português, que atualmente joga no Olympique de Marseille, celebra 15 anos de casamento com Joana Teixeira.O ex-técnico do FC Porto deixou uma mensagem à mulher nas redes sociais.O casal tem, em comum, três filhos Benedita, de nove anos, Carolina, de oito, e Frederico, de quatro.