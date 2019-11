Ângelo Rodrigues brinca com doença

continua a mostrar-se bem disposto nesta fase de recuperação que atravessa, depois de dois meses internado em estado grave devido a uma infeção causada por uma injeção de testosterona.Desde que voltou a estar ativo nas redes sociais, o ator detem feito várias publicações para os milhares de seguidores que o acompanham nas redes sociais e torcem pelas suas rápidas melhoras. São essas mesmas publicações que revelam a atitude positiva com que demonstra estar a enfrentar este processo, no qual tem estado dedicado a longas sessões de fisioterapia, que têm duração prevista de um ano.Desta vez, o rosto da SIC partilhou uma música do cantor Ed Sheeran,, onde, através da letra do tema, brinca com o atual estado da sua perna que sofreu a infeção. A música começa com a frase:. Para além de partilhar este início da música, Ângelo Rodrigues agradece ao cantor estas palavras. "Amo-te Ed", escreveu, ironizando a situação, e mostrando-se fã do artista britânico.

Os seguidores de Ângelo Rodrigues reagiram ao bom humor: "As tuas pernas não trabalham mas vão trabalhar", "Tudo a correr bem meu menino", "Que sentido de humor incrível", "És um máximo", "Que espírito o teu. Uma vénia!", são algumas das mensagens que se podem ler.