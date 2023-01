Ângelo Rodrigues próximo de Iva Domingues

26 jan 2023 • 15:47

no restaurante Yakuza by Olivier, em Lisboa.



A apresentadora registou o momento com a seguinte legenda: "Reencontros".

O casal terminou em 2016, mas Ângelo Rodrigues confirmou no programa das manhsã da rádio Renascença, '3 da manhã', que mantêm umarelação de amizade com aex-namorada: "Contacto com a Iva com alguma frequência, somos amigos".O ator revela ainda que Iva Domingues foi um grande apoio quando viveu um momento de saúde delicado.Depois de ter passado os últimos cinco meses a viajar pela Ásia, Ângelo está agora de volta a Portugal para passar uns dias antes de viajar para o Brasil e aproveitou para, na quarta-feira, dia 25, jantar com Iva