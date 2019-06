Anitta diverte-se com 'ex' de Piovani

A carregar o vídeo ...

Pedro Scooby com o pai de Anitta

Anitta e Pedro Scooby

O típico macho alfa que gosta de exibir o que ta pegando. E Annita heim... Adora pagar de Rival. Aff...", foi um dos comentários deixados na fotografia do casal, no Instagram de Pedro Scooby.



"Bem atitude de garoto. Saiu de um casamento recente e já expõe fotos com outra", criticou outro seguidor.





Luana Piovani comentou o namoro de Anitta com Pedro, no seu canal de Youtube, e contou que ficou a saber através das redes sociais. "Só podia ter me dado um toque para eu não ficar sabendo pelas redes. Mas isso é a gente que quer ser amiga, e eles não têm ainda tanta maturidade para entender o que é essa relação de amizade".



Luana Piovani e Pedro Scooby tiveram três filhos em comum, Dom, de seis anos, e Liz e Bem, de três.

Parece que o namoro de Anitta e Pedro Scooby está para durar! O casal está de férias em Bali, acompanhado pelo pai da cantora, e o ex-marido de Luana Piovani parece já ter sido aceite pela família.Na sua conta de Instagram, Anitta tem partilhado vários momentos divertidos da viagem e num deles mostra o namorado a ensinar o sogro a mexer na rede social.Mas, apesar das férias estarem a ser de sonho, desde que assumiram que estão juntos têm sido bastante criticados. Os fãs acusam a cantora de ser a causadora do divórcio entre Pedro Scooby e Luana Piovani, que anunciaram o fim da relação em março e têm três filhos em comum.O ex-casal esteve casado durante seis anos, mas há três anos estiveram separados durante algum tempo e nesse período o surfista acabou por se envolver com Anitta.