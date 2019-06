Após o anúncio de divórcio, Fernanda Serrano vive momento feliz

Fernanda Serrano anunciou o divórcio de Pedro Miguel Ramos no passado dia 5 junho. A notícia foi avançada pela própria atriz através de um comunicado à imprensa que dava conta do fim do casamento de 16 anos com o empresário.Após o término da relação, a atriz tem-se mostrado bastante focada na vida profissional ao lançar o seu primeiro livro e atualmente integra o elenco da nova série da TVI, 'Amar Depois de Amar'. Também nas redes sociais, Fernanda voltou a ter uma participação mais ativa.Esta terça-feira, a artista começou o dia com uma mensagem de otimismo para os seus seguidores:"Olha, olha! Quem está aqui no trânsito ao meu lado! Vocês! Bom diaaaaaaaaaaaaa! Não buzinem...Deixo aqui uma proposta. Marvin Gaye 'Let’s get it on'"