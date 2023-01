Carla Andrino tirou até uma foto com o espanhol.

25 jan 2023 • 16:31

Teatro Albéniz, quando conheceu o ator de 62 anos.

O momento foi partilhado na sua página do Instagram. "Assistir ao MAGNÍFICO Musical Company, com António Banderas", escreveu a atriz, " conseguir uma foto com ele foi um privilégio".







Carla Andrino esteve em Madrid, Espanha a assistir ao musical 'Company' no