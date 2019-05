Bárbara Bandeira e Kasha: uma paixão cada vez mais assumida

Recorde-se que a relação da cantora, de 17 anos, com Kasha, de 30, deu que falar inicialmente devido à diferença de idades entre ambos e ao facto de a família da jovem ser contra o namoro.





Bárbara Bandeira e Kasha já não escondem o amor que os une. Depois de alguns períodos de amargura, o casal vive em pleno a relação, já com o apoio das respetivas famílias.Nas redes sociais, os dois cantores fazem as delícias dos seguidores ao partilhar diversas fotografias em clima de romance. Desta vez, o casal rumou a Vilamoura, no Algarve, e Bárbara Bandeira não se inibiu de publicar diversos momentos de ternura ao lado do namorado.Os dois artistas mostram-se confiantes na relação e alheios a todas as críticas.