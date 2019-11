Bárbara Guimarães mostra cabelo a crescer

O que é que faço a este cabelo?? Só cresce para cima!!!", escreveu na legenda da fotografia, onde surge com um sorriso.



A nova publicação mostra, mais uma vez, a boa disposição e positivismo com que Bárbara Guimarães tem vivido esta fase. Os fãs têm mostrado sempre o apoio e carinho e rapidamente reagiram a este novo registo sobre a evolução do cabelo do rosto da SIC, que prova que os tratamentos estão a dar bons resultados.





"Está o máximo", "Está cheio de pinta e de personalidade como tu", "Está cheio de vida!", "Ficas linda na mesma", foram alguns dos comentários deixados pelos fãs. Algumas figuras públicas como Luciana Abreu, Rita Ferro Rodrigues ou Vanessa Oliveira também deixaram mensagens de carinho a Bárbara Guimarães.



Recorde-se que Bárbara Guimarães apareceu em público na gala dos Globos de Ouro, em setembro, onde foi homenageada por Bento Rodrigues, o momento mais marcante da grande gala. Mais recentemente, foi vista no dia de Halloween na estreia do musical A Rainha da Neve, de Filipe La Féria.



continua a enfrentar os tratamentos do cancro da mama que lhe foi diagnosticado há cerca de um ano.Esta terça-feira, dia 4 de novembro, apresentadora dedecidiu mostrar-se em frente ao espelho para falar sobre o crescimento do seu cabelo de forma descontraída.