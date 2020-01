Bernardina da 'Casa dos Segredos' surpreende após perder 15 quilos

A ex-concorrente do reality-show da TVI desabafou sobre a mudança física.

Eu sou a tempestade!", escreveu na legenda da publicação onde fica visível a perda de peso, mostrando-se confiante e motivada nesta nova fase.





"Quem te viu e quem te vê", "Nem parece a mesma Bernardina", "Cada vez mais bonita", "Que força de vontade", "Mudaste muito e para melhor" foram algumas das mensagens de apoio deixadas a Bernardina Brito, que se mostra feliz por alcançar este objetivo.



Bernardina Brito decidiu mostrar a sua mudança física.A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', da TVI, parece ter recuperado a autoestima com a perda de peso. Bibi, como era conhecida no reality-show, mostrou o antes e depois do emagrecimento, revelando que perdeu cerca de 15 quilos.