Betty Grafstein vai ser operada e faz apelo na Internet

Ver esta publicação no Instagram @betty_grafstein Uma publicação partilhada por José Castelo Branco (@jose_castelo_branco) a 18 de Set, 2019 às 1:37 PDT

O conde rejeita a ideia de um dia a perder. "Morro só de pensar, nem quero falar nisso. Sem a Betty não sou nada", confessou recentemente.

José Castelo Branco, de 56 anos, continua a partilhar vários momentos nas redes sociais na companhia da mulher, Betty Grafstein, de 90 anos, para quem até já criou também uma conta de Instagram.No mais recente vídeo que divulgou, o casal revela aos fãs que Betty vai submeter-se a uma nova cirurgia amanhã, dia 20 de setembro. "Muito amor para mim", pediu Betty, que também para rezarem por ela. "Vai ser uma cirurgia delicada", disse Betty no video, agradecendo ainda o apoio dos fãs."Ela precisa de todas as vossas orações porque amanhã vai ser novamente operada", explicou o socialite. "Vai correr tudo bem, porque és uma sobrevivente querida", disse ainda Castelo Branco para dar força à companheira, que descreveu a operação como uma intervenção complicada, sem entrar em pormenores.O momento foi ainda aproveitado para Betty agradecer o número de seguidores que tem vindo a ganhar na sua nova conta de Instagram, que já tem mais de 10 mil apoiantes, bem como todo o carinho.Betty Grafstein enfrenta problemas de saúde há vários anos, e conta com José Castelo Branco sempre a apoiá-la.