Blaya irritada com mensagens de "homens perversos"

12:29

Irritada com as mensagens que tem recebido no Instagram, Blaya decidiu fazer um longo desabafo."Uma mulher quando se torna mãe não deixa de ser mulher. Esta mãe continua a gostar de fazer exatamente as mesmas coisas que fazia antes, gosta de postar exatamente as mesmas coisas que postava antes e ainda posta mais!", começou por explicar. "".Blaya revela um dos comentários que mais a irritou. "As mulheres criam curiosidade não é a mostrar o corpo, mas sim vestidas. Mas eu não quero criar curiosidade a ninguém.. (...) Não há mal nenhum em mostrar o corpo e ser mãe".E para terminar deixou um aviso: "".