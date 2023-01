Blaya não é convidada a participar no 'Dança Comigo'

Noua Wong, Sónia Araújo, Filipe La Féria e Gabriela Barros (jurada convidada do episódio).Por parte do júri, Joana Pais de Brito e Diogo Martins foram os concorrentes que conseguiram a maior pontuação. Contudo, o público votou noutra vencedora: Joana Pais de Brito. Assim, a atriz avança até à semi-final do programa.Porém, a cantora e dançarina Blaya, através das suas redes sociais, mostra a sua indignação por nunca ser convidada a participar nos concursos de dança: "Porque é que nunca sou convidada para estes programas de dança? Digam-me! Digam-me que estou curiosa para saber porquê", questiona.