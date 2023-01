Carolina Carvalho, de 28 anos, está grávida pela primeira vez, fruto da sua relação com David Carreira, 31. Na segunda-feira, dia 23, os seguidores ficaram derretidos com as imagens que a atriz partilhou que mostram o tamanho atual da sua barriga.

A caixa de comentários encheu-se de elogios de fãs e de amigos conhecidos."Que boneca", escreveu Zé Lopes, "amo (vos muito)" disse Ana Marta Ferreira.







