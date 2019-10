Carolina Deslandes faz tatuagem em homenagem ao avô

Não me importo de perder tempo com alguém, se isso me trouxer uma lição. Nem tenho medo de me perder na vida. Aquilo que eu não gosto mesmo é de perder pessoas. É levarem-nas de mim", começou por dizer.



"Tatuei um anjo e a frase que o meu avô me dizia ‘promete que vai ser artista’. Eu ando a tentar cumpri-la. Foi a primeira vez que chorei enquanto tatuava. Chorei de emoção e de lembrar", disse ainda Carolina Deslandes.





A cantora de 28 anos, que já escreveu vários textos emotivos dedicados ao avô, partilhou a mais recente homenagem: uma tatuagem como lembrança do familiar.A artista decidiu tatuar uma frase que o avô lhe terá dito antes de morrer:, juntamente com o desenho de um anjo. A imagem foi divulgada nas redes sociais, através de uma publicação onde Carolina mostra o trabalho, aproveitando para voltar a partilhar palavras carregadas de saudades.