Carolina Deslandes revela que filho Santiago "sofre de perturbação do espectro do autismo"

Carolina Deslandes partilhou esta segunda-feira uma fotografia de amor e cumplicidade com o filho Santiago onde revela que o menino "sofre de perturbação do espectro do autismo".A cantora de 30 anos utilizou as redes sociais para contar ao mundo as características especiais do filho mais velho de três anos.A revelação surge um dia depois de Carolina Deslandes ter vencido um Globo de Ouro na categoria de "Melhor Música" com a canção "A Vida Toda", escrita e dedicada ao filho Santiago.Santiago é o filho mais velho da cantora, fruto da relação com Diogo Clemente. A artista é ainda mãe de dois rapazes, Benjamin e Guilherme.