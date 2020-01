Carolina Loureiro ansiosa por reencontro com o namorado Vitor Kley

O romance entre Carolina Loureiro e o cantor brasileiro Vitor Kley está cada vez mais aceso.A viverem uma relação entre Portugal e Brasil, a atriz e o artista não deixam de manifestar a paixão e as saudades que sentem dos momentos juntos., escreveu Carolina numa recente publicação onde surge abraçada ao companheiro pelas ruas do Brasil, onde rumou para passar o Natal e a passagem de ano.Vitor Kley não resistiu e respondeu com palavras ternurentas., confessou.O cantor acabou por publicar uma fotografia do mesmo momento na conta de Instagram., escreveu na legenda. Em resposta à publicação, a estrela de 'Nazaré', na SIC, desvendeu que o reencontro romântico já não tarda., disse.Os fãs do casal não resistem às declarações amorosas e continuam a apoiar a relação. Carolina já conquistou fãs no Brasil e capta cada vez mais atenções. "Ela é linda demais", "Só amor", "Amo esse casal", são algumas das mensagens deixadas nas redes sociais.