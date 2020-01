Carolina Patrocínio exibe barriga de grávida no ginásio

Carolina Patrocínio

Carolina Patrocínio voltou a mostrar a barriga de grávida e que continua dedicada aos treinos no ginásio.A apresentadora, que sempre dá que falar pela boa forma física mesmo durante as gestações, partilhou uma fotografia nas redes sociais onde surge sentada durante o exercício físico matinal com um conjunto confortável e sexy e, mais uma vez, a barriga de sete meses não passou despercebida., escreveu a artista da SIC, que não abdica de cuidar do corpo.Este bebé vai ser o quarto filho de Carolina Patrocínio, e também o quarto fruto da relação com Gonçalo Uva. Pela primeira vez, o bebé será um menino. O casal tem já três meninas: Diana, de 5 anos, Frederica, de três, e Carolina de apenas um ano.