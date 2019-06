Cédric Soares e Filipa Brandão dizem o "sim"

Ver esta publicação no Instagram Unforgettable day ?? Uma publicação partilhada por Cédric Soares (@cedricsoares41) a 24 de Jun, 2019 às 2:15 PDT

O futebolista Cédric Soares casou-se no passado sábado, 22 de junho, com a namorada de longa data, Filipa Brandão. A cerimónia decorreu no luxuoso Penha Longa Resort, em Sintra, e contou com uma vasta lista de convidados.Após viver momentos de grande felicidade, o casal já partilhou com os seguidores uma fotografia do enlace. "Dia inesquecível", foi a legenda escolhida pelo desportista na publicação onde surge ao lado da mulher.Já a noiva, na mesma fotografia do casal, escreveu:"Felizes para sempre... Brandão Soares".