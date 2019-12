06 dez 2019 • 19:20

Cláudia Vieira continua internada no Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa, e à espera de levar a bebé Caetana para casa, que nasceu no passado dia 1 de dezembro, um mês antes do previsto.A viver um momento de grande ternura, a atriz tem partilhado com os fãs tanto os momentos do parto como os que antecederam a chegada da segunda filha, a primeira em comum com João Alves.A atriz não vê agora a hora de ter a família reunida em casa.