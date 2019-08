Cláudia Vieira delicia fãs com evolução da barriga

Desde que anunciou que estava grávida pela segunda vez, Cláudia Vieira não se tem inibido de partilhar com os seguidores fotografias da sua barriga.A atriz, de 41 anos, já revelou que está muito feliz com esta nova fase da sua vida e que a filha Maria, de nove anos, está derretida com a irmã., contou.Cláudia revelou a gravidez de forma original durante as suas férias com o namorado, João Alves, na Grécia. Depois disso, o casal, em conjunto com Maria e alguns amigos, rumou alguns dias a Formentera. A atriz foi passar, ainda, uns dias ao sul do país, ficando hospedada no resort de luxo, em Albufeira. Nas suas redes sociais, os fãs têm deixado mensagens de carinho e elogios à atriz.Cláudia Vieira e João Alves estão à espera da primeira filha, em comum, Caetana, que está previsto nascer no início do ano.